СБУ. Фото: пресс-служба СБУ

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Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна была использоваться для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.

В одной из «общественных приемных» одного из кандидатов правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.







Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к избирательной махинации. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158−3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).



Напомним, ранее мы сообщали, что в местных выборах в основном приняли участие украинцы старше 50 лет. Всего на выборы пришло 56% пожилых избирателей. Среди всех избирателей их доля составляет 45%. Меньше всего на выборах присутствовала возрастная группа 18−29 лет — всего 11%.