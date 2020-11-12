13 ноября отмечается Всемирный день доброты и Международный день слепыхhttps://racurs.ua/n146423-13-noyabrya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-dobroty-i-mejdunarodnyy-den-slepyh.htmlРакурс
13 ноября церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Двое святых жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря.
По легенде, святые стали свидетелями чуда: во время выпекания просфор у них вспыхнула печь, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми.
С тех пор Никодима и Спиридона начали уважать в народе как хранитель дома от пожара.
Свой праздник 13 ноября также отмечают рыбаки и охотники, которые обязательно отправлялись на промысел в этот день, чтобы в течение следующего года им способствовала удача в делах. Провожали их с большими почестями, устраивая пышные застолья, проводя различные обряды.
Кур 13 ноября переводили в специальные зимовки, замечая слабую птицу, которая подходит для убоя.
Приметы на 13 ноября
- Ясная и солнечная погода в этот день — к сильному порывистом ветру.
- Воробьи громко чирикают — к теплу. Не слышно воробьиного чириканье — скоро наступят устойчивые холода.
- Рыбаки в этот день поссорились между собой — всю зиму рыбалка будет неудачной. Поэтому рыболовы-артельщики 13 ноября старались не ругаться.
- Первый улов жертвовали храму, или продавали, а на вырученные деньги покупали свечи и ставили в церкви.
13 ноября День ангела отмечают: Абрам, Артем, Василий, Герман, Николай, Роман, Савва, Спиридон (Свирид), Степан (Стефан), Трофим, Федор.
В мире 13 ноября отмечают Всемирный день доброты и Международный день слепых. В этот день в 1745 году родился педагог и основатель первой школы для слепых Валентин Гаюи. Учреждения заработали в Петербурге и Париже.
Отмечать праздник начали по решению Всемирной организации здравоохранения здоровья. Таким образом, каждый год они пытаются привлечь внимание к людям, которые потеряли зрение. Гаюи положил начало методике обучения с придуманным шрифтом.
13 октября в истории:
- 1851 — введена в действие Николаевская железная дорога;
- 1918 — началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР — высший орган государственной власти;
- 1918 — Во Львове Украинский национальный совет принял временный основной закон, провозглашена Западноукраинская Народная Республика;
- 1971 — выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса («Маринер-9», США);
- 1980 — американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом;
- 1997 — состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины (этот день считают датой создания ЦИК Украины);
- 2015 — террористические акты в Париже;
- 2015 — Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Россию — остановила участие Всероссийской федерации легкой атлетики во всех международных соревнованиях на неопределенное время из-за систематических злоупотреблений допингом.