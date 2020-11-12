13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Фото: gordonua.com

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Ракурс

13 ноября церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Двое святых жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря.

По легенде, святые стали свидетелями чуда: во время выпекания просфор у них вспыхнула печь, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми.

С тех пор Никодима и Спиридона начали уважать в народе как хранитель дома от пожара.

Свой праздник 13 ноября также отмечают рыбаки и охотники, которые обязательно отправлялись на промысел в этот день, чтобы в течение следующего года им способствовала удача в делах. Провожали их с большими почестями, устраивая пышные застолья, проводя различные обряды.

Кур 13 ноября переводили в специальные зимовки, замечая слабую птицу, которая подходит для убоя.

Приметы на 13 ноября

Ясная и солнечная погода в этот день — к сильному порывистом ветру.

Воробьи громко чирикают — к теплу. Не слышно воробьиного чириканье — скоро наступят устойчивые холода.

Рыбаки в этот день поссорились между собой — всю зиму рыбалка будет неудачной. Поэтому рыболовы-артельщики 13 ноября старались не ругаться.

Первый улов жертвовали храму, или продавали, а на вырученные деньги покупали свечи и ставили в церкви.

13 ноября День ангела отмечают: Абрам, Артем, Василий, Герман, Николай, Роман, Савва, Спиридон (Свирид), Степан (Стефан), Трофим, Федор.

В мире 13 ноября отмечают Всемирный день доброты и Международный день слепых. В этот день в 1745 году родился педагог и основатель первой школы для слепых Валентин Гаюи. Учреждения заработали в Петербурге и Париже.

Отмечать праздник начали по решению Всемирной организации здравоохранения здоровья. Таким образом, каждый год они пытаются привлечь внимание к людям, которые потеряли зрение. Гаюи положил начало методике обучения с придуманным шрифтом.

13 октября в истории: