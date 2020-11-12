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13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Фото: gordonua.com

13 ноября отмечается Всемирный день доброты и Международный день слепых

12 ноя 2020, 20:35
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13 ноября церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Двое святых жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря.

По легенде, святые стали свидетелями чуда: во время выпекания просфор у них вспыхнула печь, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми.

С тех пор Никодима и Спиридона начали уважать в народе как хранитель дома от пожара.

Свой праздник 13 ноября также отмечают рыбаки и охотники, которые обязательно отправлялись на промысел в этот день, чтобы в течение следующего года им способствовала удача в делах. Провожали их с большими почестями, устраивая пышные застолья, проводя различные обряды.

Кур 13 ноября переводили в специальные зимовки, замечая слабую птицу, которая подходит для убоя.

Приметы на 13 ноября

  • Ясная и солнечная погода в этот день — к сильному порывистом ветру.
  • Воробьи громко чирикают — к теплу. Не слышно воробьиного чириканье — скоро наступят устойчивые холода.
  • Рыбаки в этот день поссорились между собой — всю зиму рыбалка будет неудачной. Поэтому рыболовы-артельщики 13 ноября старались не ругаться.
  • Первый улов жертвовали храму, или продавали, а на вырученные деньги покупали свечи и ставили в церкви.

13 ноября День ангела отмечают: Абрам, Артем, Василий, Герман, Николай, Роман, Савва, Спиридон (Свирид), Степан (Стефан), Трофим, Федор.

В мире 13 ноября отмечают Всемирный день доброты и Международный день слепых. В этот день в 1745 году родился педагог и основатель первой школы для слепых Валентин Гаюи. Учреждения заработали в Петербурге и Париже.

Отмечать праздник начали по решению Всемирной организации здравоохранения здоровья. Таким образом, каждый год они пытаются привлечь внимание к людям, которые потеряли зрение. Гаюи положил начало методике обучения с придуманным шрифтом.


13 октября в истории:

  • 1851 — введена в действие Николаевская железная дорога;
  • 1918 — началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР — высший орган государственной власти;
  • 1918 — Во Львове Украинский национальный совет принял временный основной закон, провозглашена Западноукраинская Народная Республика;
  • 1971 — выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса («Маринер-9», США);
  • 1980 — американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом;
  • 1997 — состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины (этот день считают датой создания ЦИК Украины);
  • 2015 — террористические акты в Париже;
  • 2015 — Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Россию — остановила участие Всероссийской федерации легкой атлетики во всех международных соревнованиях на неопределенное время из-за систематических злоупотреблений допингом.


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