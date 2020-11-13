На суді по MH17 адвокат росіянина побилася із потерпілою

На суді по MH17 адвокат росіянина побилась із потерпілою

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Сутичка між адвокатом підозрюваного росіянина Олега Пулатова та родичкою одного із загиблих пасажирів сталася у суді в Нідерландах під час перерви у засіданні. У цьому суді зараз триває розгляд справи про збиття літака, який виконував рейс MH17 у липні 2014 року.

Про це заявив адвокат Будевейн ван Ейк, пише «Європейська правда».

Під час короткочасної перерви в справі відбулося протистояння між його колегою Сабіною тен Дуссхате і найближчим родичем в туалеті, — пише видання Leeuwarder Courant.

За словами захисника, 13 листопада виник конфлікт у жіночій вбиральні. Адвокат стверджує, що це стало наслідком «надмірно образливих» виразів, які використовують прокурори. Тен Дуссхате не з’явилася на судовому засіданні після інциденту.

Нагадаємо, на початку листопада під час трьох днів слухань виступали адвокати Пулатова, який вимагає заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також переглянути усі докази. 25 листопада суд вирішить, які запити приймати, а які відхилити.

10 липня Нідерланди вирішили подати позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом. Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над окупованими Росією територіями Донбасу 17 липня 2014 року. Тоді загинуло 298 осіб. За згодою України, міжнародне розслідування — технічне і кримінальне — очолили Нідерланди.

Головними підозрюваними у збитті літака є громадяни Росії: Ігор Гіркін (Стрєлков, який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» терористичної організації ДНР), Сергій Дубинський (Хмурий, відставний полковник ГРУ Росії і «генерал-майор» терористів ДНР) і Олег Пулатов («Гюрза», екс-спецпризначенець РФ, який тоді був заступником Дубинського). Проти громадянина України Леоніда Харченка, яким керував Дубинський, також висунено обвинувачення в убивстві 298 осіб.

На суді лише Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.