Амністію за захоплення Лукашенка, трибунал і перехід в “партизанку” — Тихановська про плани опозиції Білорусі

https://racurs.ua/ua/n146475-amnistiu-za-zahoplennya-lukashenka-trybunal-i-perehid-v-partyzanku-tyhanovska-pro-plany.html

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Світлана Тихановська, лідер опозиції Білорусі, оголосила про створення трибуналу і перехід до партизанських методів боротьби з режимом Олександра Лукашенка.

Протести в Білорусі можуть перейти до партизанської форми через насильство щодо учасників масових акцій. Про це заявила опозиціонерка Світлана Тихановська у Телеграм.

За її словами, режим Лукашенка близький до паралічу, оскільки влада не виконує свої основні функції, а всю силу направляє на боротьбу з протестувальниками.

Боротьба продовжуватиметься… Я думаю, що люди оберуть більш партизанську форму, бо влада не знає меж у застосуванні насильства, — зазначила вона.

Тихановська також наголосила, що загальнонаціональний страйк у Білорусі виконав своє завдання. Окрім цього, екс-кандидат у президенти заявила про створення Народного трибуналу в Білорусі, який займатиметься збором доказів злочинів Лукашенка.

Я, Світлана Тихановська, разом з Народним антикризовим управлінням оголошую Народний трибунал і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угруповання. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї. Відповісти повинен кожен, хто цинічно порушив і порушує закон: від членів виборчих комісій і провладних спостерігачів до чиновників, ідеологів і офіцерів, які віддавали і виконували злочинні накази, — йдеться у Телеграм-зверненні опозиціонерки.

Опозиція Білорусі розробила централізовану систему фіксації й підтвердження свідчень злочинів. Також окремо для співробітників силових структур запускається програма «Рапорт», яка дасть можливість конфіденційно надати відео й інші свідоцтва виконання або участі у виконанні «злочинних наказів». Тихановська гарантує таким особам амністію або пом’якшення кримінальної відповідальності.

Окрім цього, політик анонсувала «наймасовіший марш із заявою народного звинувачення» після підбиття підсумків 20 грудня.

Нагадаємо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.