Кравчук: Мінські угоди — зашморг на шиї України і величезна помилка Порошенка

https://racurs.ua/ua/n146476-kravchuk-minski-ugody-zashmorg-na-shyyi-ukrayiny-i-velychezna-pomylka-poroshenka.html

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Леонід Кравчук, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі, назвав мінські угоди «зашморгом на шиї України» та величезною особистою помилкою п’ятого президента Петра Порошенка.

Це — політичний зашморг на шиї України і одне з гальм, яке скрізь і в усьому заважає нам ухвалювати рішення, — сказав Кравчук в інтерв’ю ТСН 13 листопада.

Згодом прес-служба української делегації у ТКГ в Фейсбук оприлюднила уточнення слів Кравчука, зокрема щодо розуміння аспекту мінських угод.

Комплекс заходів, який підписали у 2015 році за часів Петра Порошенка, є величезною помилкою — цю тезу треба розуміти як — … величезною помилкою особисто президента Порошенко.

Далі екс-член політбюро ЦК КПУ і СДПУ (о) пояснює:

Вчора ми засідали в ТКГ. Вони повторювали одне й те ж саме, що, мовляв, Україна змінює філософію і порядок мінських домовленостей. Що там записані спочатку вибори, а потім кордон, а Київ хоче навпаки… Зараз вони нам тицяють в очі цей документ, — розповідає Кравчук про переговори в рамках ТКГ.

Колишній президент, який в 2016 році пропонував надати Криму автономію, а Донбасу — «особливий статус» нагадав, що мінські угоди — це не єдиний документ, ухвалений в рамках мінського процесу і «нормандського формату».

В українській делегації додали, що російська сторона намагається використати під час переговорів «лише один документ, який є найбільш вразливим для України і який уклав Порошенко».

Нагадаємо, у комплексі заходів щодо виконання мінських домовленостей (так звана «друга мінська угода»), підписаному в лютому 2015 року представниками України, Росії, ОБСЄ і терористів-маріонеток Москви з ОРДЛО, йдеться, що «відновлення повного контролю над державним кордоном урядом України в усій зоні конфлікту має початися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеохоплюючого політичного врегулювання». Передумовою для цього має бути, зокрема, «ухвалення постійного законодавства про окремий статус Донецької та Луганської областей».