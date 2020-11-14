Петицию об отмене карантина на уикенд обязали рассмотреть Зеленского, фото — Суспільне

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Петицию об отмене карантина выходного дня обязали рассмотреть президента Украины. Она появилась на сайте главы государства 10 ноября и за три дня собрала необходимое количество подписантов.

Отменить карантин на уикенд, который правительство ввело 11 ноября, требуют по состоянию на утро 14 ноября более 27 тыс. граждан (из 25 тыс. необходимых). Теперь его должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

В петиции говорится, что решение правительства противоречит некоторым положениям Конституции и будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни.

Петицию зарегистрировали на сайте президента 10 ноября, за день до принятия постановления Кабмина. В документе требовали не вводить в действие «карантин выходного дня», а в случае его введения отменить.

Подписанты требуют отменить в городах запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени. Также в документе указывают о требовании проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам карантина.

Напомним, что карантин «выходного дня» будет действовать с полуночи субботы до полуночи понедельника в промежутке с 14 по 30 ноября.

Запрещаться работа общепита, ТРЦ и развлекательных заведений. На выходных будет действовать полный запрет работы культурных учреждений, спортзалов, фитнес-центр, средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).