Карантин выходного дня действует в Украине — что запрещено

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Карантин выходного дня 14 ноября начал действовать в Украине. В субботу и воскресенье будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки.

Новые ограничения, вызванные пандемией коронавируса, будут действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника. В выходные закроют свои двери для посетителей развлекательные и торговые центры, а рестораны смогут обслуживать клиентов только «на вынос».

Что запрещено на карантине выходного дня

В выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будние дни, дополнительно запрещается:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

Кто будет работать на карантине выходного дня

Не запрещено работать в выходные заведениям торговли продуктами питания в магазинах, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Также будут работать банки, которые предоставляют финансовые услуги (в частности, инкассацию и транспортировку валютных ценностей), почта, медучреждения, ветеринарные лечебницы, автозаправочные комплексы (без зон питания), заведения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Что будет делать полиция

Ряд городов отказались вводить карантин выходного дня. В частности, Черкассы, Тернополь, Львов, Ровно и другие населенные пункты. Киев к ним не присоединился. В то же время премьер Денис Шмыгаль заявил, что у мэров городов нет полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о карантине выходного дня.

По словам главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, все крупные торговые сети заверили чиновников в намерениях работать в соответствии с законодательством. Аваков добавил, что у крупных торговых объектов в выходные будут дежурить представители полиции. Правительство также поручило Госпродпотребслужбе совместно с Нацполицией проверять небольшие магазины и продуктовые рынки на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Также ранее в Министерстве здравоохранения напомнили, что защитные маски не нужно носить на улице, а механизм наложения штрафов за отсутствие маски в общественном месте сейчас похож на механизм, который применяется в случае нарушения правил дорожного движения — штраф могут выписать сразу на месте.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал решение о введении карантина выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября 2020 года, а также поддержал переход на общегосударственный карантин с ограничениями, соответствующими «оранжевому» уровню эпидемиологической опасности. Введение полного локдауна в стране невозможно, ведь, по расчетам Министерства экономики и Министерства финансов, этого не выдержит украинская экономика.