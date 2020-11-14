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Коронавирус инфицировал свыше 12,5 тыс. украинцев и убил еще 191-го

Коронавирус инфицировал свыше 12,5 тыс. украинцев и убил еще 191-го (ИНФОГРАФИКА)

14 ноя 2020, 08:52
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Коронавирус в Украине по данным на утро 14 ноября обнаружили у свыше 12,5 тыс. человек. Респираторная инфекция COVID-19 унесла жизни еще 191 пациента.

12 тыс. 524 новых случая коронавирусной болезни зафиксировали в Украине. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников. Об этом в Фейсбуке сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 525 человек;

  • летальных случаев — 191;

  • выздоровели — 4 тыс. 962 человека;

  • осуществлено тестирований — 78 тыс. 179 (в том числе методом ПЦР — 48 тыс. 54, методом ИФА — 30 тыс. 125).

Статистика коронавируса в Украине / Скрин: СНБО

Статистика коронавируса в Украине / Скрин: СНБО

Статистика коронавируса в Украине / Скрин: СНБО

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • городе Киеве (1 тыс. 53),

  • Запорожской области (805),

  • Одесской области (758),

  • Харьковской области (749),

  • Киевской области (698).


Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для окончания пандемии коронавирусной болезни COVID-19 необходимо вакцинировать по меньшей мере 70% мирового населения.

Источник: Ракурс


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