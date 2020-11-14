Коронавірус інфікував понад 12,5 тис. українців та вбив ще 191-го (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146479-koronavirus-infikuvav-ponad-12-5-tys-ukrayinciv-ta-vbyv-sche-191-go-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 14 листопада виявили у понад 12,5 тис. осіб. Респіраторна інфекція COVID-19 забрала життя ще 191 пацієнта.
12 тис. 524 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників. Про це у Фейсбук повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за останню добу:
госпіталізовано — 1 тис. 525 осіб;
летальних випадків — 191;
одужало — 4 тис. 962 особи;
здійснено тестувань — 78 тис. 179 (зокрема методом ПЛР — 48 тис. 54, методом ІФА — 30 тис. 125).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
місті Києві (1 тис. 53),
Запорізькій (805),
Одеській (758),
Харківській (749),
Київській (698) областях.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоровʼя заявили, що для закінчення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 необхідно вакцинувати щонайменше 70% населення світу.