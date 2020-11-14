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Коронавірус інфікував понад 12,5 тис. українців та вбив ще 191-го

Коронавірус інфікував понад 12,5 тис. українців та вбив ще 191-го (ІНФОГРАФІКА)

14 лис 2020, 08:52
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Коронавірус в Україні станом на ранок 14 листопада виявили у понад 12,5 тис. осіб. Респіраторна інфекція COVID-19 забрала життя ще 191 пацієнта.

12 тис. 524 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників. Про це у Фейсбук повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 525 осіб;

  • летальних випадків — 191;

  • одужало — 4 тис. 962 особи;

  • здійснено тестувань — 78 тис. 179 (зокрема методом ПЛР — 48 тис. 54, методом ІФА — 30 тис. 125).

Статистика коронавірусу в Україні / Скрін: РНБО

Статистика коронавірусу в Україні / Скрін: РНБО

Статистика коронавірусу в Україні / Скрін: РНБО

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • місті Києві (1 тис. 53),

  • Запорізькій (805),

  • Одеській (758),

  • Харківській (749),

  • Київській (698) областях.


Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоровʼя заявили, що для закінчення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 необхідно вакцинувати щонайменше 70% населення світу.

Джерело: Ракурс


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