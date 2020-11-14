Вогонь у відповідь відкрили захисники України на Донбасі – що сталося

https://racurs.ua/ua/n146478-vogon-u-vidpovid-vidkryly-zahysnyky-ukrayiny-na-donbasi-scho-stalosya.html

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Вогонь у відповідь довелося застосувати військовослужбовцям Збройних сил України через обстріли окупантів на Донбасі. Загалом впродовж минулої доби, 13 листопада, українські підрозділи зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Ворог використовував міномет калібру 82 мм біля Кам’янки, автоматичний станковий гранатомет та ручний протитанковий гранатомет біля Водяного. Окрім цього, в районі Мар’їнки працював снайпер. Про це 14 листопада повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Фейсбук.

Для збереження життя та здоров’я українських захисників, наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено, — йдеться у повідомленні.

Ще на одній ділянці, в районі Шумів, збройні формування Росії застосували безпілотник для скидання осколкових гранат. Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил дрон противника було успішно подавлено.

Минулої доби обійшлося без поранень та бойових втрат в лавах ЗСУ на Донбасі.

Від початку поточної доби, 14 листопада, порушень домовленостей щодо режиму «тиші» на всіх ділянках лінії розмежування не було.