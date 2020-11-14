Ответный огонь применили защитники Украины на Донбассе — что случилось

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Ответный огонь пришлось применить военнослужащим Вооруженных сил Украины из-за вражеских обстрелов на Донбассе. Всего в течение прошлых суток, 13 ноября, украинские подразделения зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

Враг использовал миномет калибра 82 мм у Каменки, автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет у Водяного. Кроме этого, в районе Марьинки работал снайпер. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Фейсбук.

Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был утих, — говорится в сообщении.

Еще на одном участке, в районе населенного пункта Шумы, вооруженные формирования России применили беспилотник для сброса осколочных гранат. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил дрон противника был успешно подавлен.

За прошедшие сутки обошлось без ранений и боевых потерь в рядах ВСУ на Донбассе.

С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей о режиме «тишины» на всех участках линии разграничения не было.