Карантин вихідного дня діє в Україні — що заборонено

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Карантин вихідного дня 14 листопада почав діяти в Україні. У суботу та неділю працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автомобільні заправки та ветеринарні аптеки.

Нові обмеження, спричинені пандемією коронавірусу, діятимуть з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. У вихідні зачинять свої двері для відвідувачів розважальні і торговельні центри, а ресторани працюватимуть лише «на виніс».

Що заборонено на карантині вихідного дня

У вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено:

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.

Що працюватиме на карантині вихідного дня

Не заборонено працювати у вихідні закладам торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60% торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.

Також працюватимуть фінустанови, які надають фінансові послуги (зокрема, інкасацію та перевезення валютних цінностей), пошта, медзаклади, ветеринарні лікарні, автозаправні комплекси (без зон харчування), заклади з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Як реагуватиме поліція

Низка міст відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня. Зокрема, Черкаси, Тернопіль, Львів, Рівне та інші населені пункти. Київ до них не приєднався. Водночас прем'єр Денис Шмигаль заявив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об'єктів, що внесені до переліку постанови про карантин вихідного дня.

За словами очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, всі великі торговельні мережі запевнили урядовців, що працюватимуть згідно із законодавством. Аваков додав, що біля великих торговельних об'єктів у вихідні чергуватимуть представники поліції. Уряд також доручив Держпродспоживслужбі спільно з Нацполіцією перевіряти невеликі магазини та продуктові ринки, зокрема те, як вони дотримуються протиепідемічних заходів.

Також раніше у Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що захисні маски не потрібно носити на вулиці, а механізм накладання штрафів за відсутність маски у громадському місці зараз схожий на механізм, який застосовується у разі порушення правил дорожнього руху: штраф мають виписувати відразу на місці.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня, який діятиме з 14 до 30 листопада 2020 року, а також підтримав перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які відповідають «помаранчевому» рівню епідеміологічної небезпеки. Запровадження повного локдауну в країні неможливе, адже, за розрахунками Міністерства економіки та Міністерства фінансів, цього не витримає українська економіка.