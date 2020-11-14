Карантин в выходные — на протест вышел один из крупнейших рынков Украины, фото — Молодой буковинец

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Карантин выходного дня требуют отменить предприниматели одного из крупнейших рынков Украины.

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу. Они требуют разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.

Одна из улиц полностью перекрыта в связи с пикетом. Полицейские советуют искать другие пути для объезда.

Продавцы написали обращение к руководству облгосадминистрации с требованием разрешить им работать. По словам предпринимателей, у них есть возможность организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.

Директор рынка Игорь Маслянчук на акции сказал, что поддерживает требования предпринимателей. Он призвал собрать подписи и передать обращение к облгосадминистрации.

Напомним, что 14 ноября в Украине начал действовать «карантин выходного дня», установленный решением Кабинета министров.

В связи с введением этих ограничений, городские власти Черновцов решили, что Калиновский рынок не будет работать в выходные дни, за исключением продуктовых рядов. Работа предприятия должны контролировать сотрудники Нацполиции и Госпотребслужбы.

14 ноября в Минздраве сообщили об очередном обновлении рекорда заражений — 12,5 тыс. зараженных коронавирусом.