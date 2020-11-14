Карантин в выходные — на протест вышел один из крупнейших рынков Украины (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n146485-karantin-v-vyhodnye-na-protest-vyshel-odin-iz-krupneyshih-rynkov-ukrainy-foto-video.htmlРакурс
Карантин выходного дня требуют отменить предприниматели одного из крупнейших рынков Украины.
В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу. Они требуют разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.
Одна из улиц полностью перекрыта в связи с пикетом. Полицейские советуют искать другие пути для объезда.
Продавцы написали обращение к руководству облгосадминистрации с требованием разрешить им работать. По словам предпринимателей, у них есть возможность организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.
Директор рынка Игорь Маслянчук на акции сказал, что поддерживает требования предпринимателей. Он призвал собрать подписи и передать обращение к облгосадминистрации.
Напомним, что 14 ноября в Украине начал действовать «карантин выходного дня», установленный решением Кабинета министров.
В связи с введением этих ограничений, городские власти Черновцов решили, что Калиновский рынок не будет работать в выходные дни, за исключением продуктовых рядов. Работа предприятия должны контролировать сотрудники Нацполиции и Госпотребслужбы.
14 ноября в Минздраве сообщили об очередном обновлении рекорда заражений — 12,5 тыс. зараженных коронавирусом.