Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
COVID-фонд закатали в асфальт — экс-советник Ермака раскритиковал «Большую стройку», скриншот видео

COVID-фонд закатали в асфальт — экс-советник Ермака раскритиковал «Большую стройку»

14 ноя 2020, 11:45
999

Деньги COVID-фонда закатали в асфальт. Экс-советник председателя Офиса президента Игорь Уманский, который накануне уволился из-за введения карантина выходного дня, заявил, что деньги из «ковидного фонда», которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель.

Уманский обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности и написал об этом на своей странице в Facebook.

С начала «Большого строительства» начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному «стечению обстоятельств» новым требованиям соответствует только шесть компаний — любимцы «судьбы», или «картель», как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться — эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30−40%, — написал бывший министр финансов Украины и экс-советник Ермака.

Кроме того, Уманский заявил о «беспрецедентном уровне роста коррупции и потере властью адекватного восприятия реальности». Примером последнего, по его мнению, является именно программа «Большая стройка».

Экс-советник Ермака раскритиковал "Большую стройку" за нерациональное расходование COVID-фонда, фото — ФБ Уманский

Он объясняет, что если сложить все тендеры этих шести компаний и вычислить все «дисконты», сумма на строительство составляла около 36 млрд грн. Именно такую ​​сумму дополнительно выделили «Укравтодору» из Фонда по борьбе с коронавирусом.


Бывший министр финансов также считает, что такую ​​же протяженность дорог можно было бы построить, не затрагивая деньги, которые были запланированы на борьбу с пандемией. В то же время, считает Уманский, «ковидний фонд» искусственно потратили.

Напомним, что МВФ требует от Кабмина провести аудит расходов коронавирусного фонда и «Укравтодора».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров