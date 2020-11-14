COVID-фонд закатали в асфальт — екс-радник Єрмака розкритикував “Велике будівництво”, скріншот відео

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Гроші із COVID-фонду закатали в асфальт. Екс-радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який напередодні звільнився на знак протесту проти введення карантину вихідного дня, заявив, що гроші із «ковідного фонду», які направили на будівництво доріг, освоїв дорожній картель.

Уманський звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності і написав про це на своїй сторінці у Facebook.

З початку «Великого будівництва» почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним «збігом обставин» новим вимогам відповідає лише шість компаній — улюбленці «долі», або «картель», як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись — ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30−40%, — написав колишній міністр фінансів України і екс-радник Єрмака.

Крім того, Уманський заявив про «безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності». Прикладом останнього, на його думку, є саме програма «Велике будівництво».

Він пояснює, що якщо скласти всі тендери цих шести компаній та вирахувати всі «дисконти», сума на будівництво складала близько 36 мільярдів грн. Саме таку суму додатково виділили Укравтодору із Фонду боротьби із коронавірусом.

Колишній міністр фінансів також вважає, що таку ж протяжність доріг можна було б збудувати, не чіпаючи гроші, які були заплановані на боротьбу із пандемією. Водночас, вважає Уманський, «ковідний фонд» штучно витратили.

Нагадаємо, що МВФ вимагає від Кабміну провести аудит витрат коронавірусного фонду та «Укравтодору».