Концерт «Бумбокса» остановила полиция из-за нарушения карантина / Фото: Настя Абрамец у Фейсбук

https://racurs.ua/n146481-koncert-bumboksa-ostanovila-policiya-iz-za-narusheniya-karantina-foto.html

Ракурс

Концерт «Бумбокса» остановила полиция из-за нарушения карантина — инцидент произошел во Львове вечером 13 ноября. Информацию о концерте правоохранители обнаружили в соцсетях и посетили выступление с целью проверки на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Концерт группы «Бумбокс» проходил во львовском ночном клубе Malevich, где одновременно находились несколько сотен посетителей. Полиция Львовской области утверждает, что выступление украинской группы состоялось с нарушением карантинных правил, поскольку посетители не соблюдали дистанцию, а многие были еще и без масок.

Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мероприятий… Организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые люди были в заведении без масок… Полицейские немедленно прекратили концерт, — сообщает пресс-служба правоохранителей Львовщины.

На организатора концерта составили протокол по ст. 44−3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн. В полиции исполнителей и организаторов концерта не назвали, впрочем, как видно из фото, говорится о клубе Malevich, на странице в Фейсбук которого анонсировали концерт «Бумбокса».

Напомним, что несмотря на решение Кабмина, Львовская мэрия не будет вводить карантин выходного дня, а суббота и воскресенье в городе объявлены рабочими днями в обход решения правительства.