Концерт “Бумбоксу” зупинила поліція через порушення карантину / Фото: Настя Абрамець у Фейсбук

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Ракурс

Концерт «Бумбоксу» зупинила поліція через порушення карантину — інцидент стався у Львові ввечері 13 листопада. Інформацію про концерт правоохоронці виявили у соцмережах і завітали на виступ задля перевірки дотримання протиепідемічних заходів.

Концерт гурту «Бумбокс» відбувався у львівському нічному клубі Malevich, де одночасно перебували кілька сотень відвідувачів. Поліція Львівської області стверджує, що виступ українського гурту відбувався з порушенням карантину, оскільки відвідувачі не дотримувалися дистанції та були без масок.

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів… Організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких перебували у закладі без масок… Поліцейські негайно припинили концерт, — інформує прес-служба правоохоронців Львівщини.

На організатора концерту склали протокол за ст. 44−3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 34 до 170 тис. грн. У поліції виконавців та організаторів концерту не назвали, утім, як видно з фото, йдеться про клуб Malevich, на сторінці якого у Фейсбук анонсували концерт «Бумбоксу».

Нагадаємо, що попри рішення Кабміну, Львівська мерія не запроваджуватиме карантину вихідного дня, а субота та неділя у місті оголошена робочими днями в обхід рішення уряду.