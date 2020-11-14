Окупанти звинуватили кримчан у «крадіжці» води

Вода у Криму. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n146498-okupanty-zvynuvatyly-krymchan-u-kradijci-vody.html

Ракурс

Вода у Криму досі перебуває у жорсткому дефіциті через те, що більшість ресурсів півострова спрямовані на водопостачання російських військових баз. У свою чергу віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін після відвідин окупованого Криму заявив, що дефіцит води на півострові з’явився через те, що воду «крадуть» самі кримчани.

Він заявив, що кримчани спеціально псують прилади обліку та поливають свої городи. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Ключова проблема втрат — це крадіжка. Цим теж треба займатися, за необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір. У нас десь не вистачає води вдома, а хтось без лічильника воду ллє скільки завгодно, — заявив він.



Російський чиновник додав, що програма з обліку і контролю водних втрат у Криму, яка повинна з’явитися 1 грудня, начебто «дасть певні результати» у боротьбі з «крадіжкою». Він додав, що прісної води кримчанам може вистачити, якщо влада ліквідує 50% втрат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вода у Крим не буде постачатися з боку України, тому окупаційна влада планує збудувати опріснювачі морської води. Вартість будівництва одного опріснювача оцінюється у суму понад 1 млрд рублів. Оцінка впливу опріснювачів на екологію ще не завершена. Наразі існує думка, що розсіл може нашкодити екології Чорного моря.