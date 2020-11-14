Володимир Зеленський. Фото: Рубрика

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Володимир Зеленський, президент України, записав другий відеоблог з палати лікарні в «Феофанії», де він отримує лікування від коронавірусу. Він заявив, що продовжує працювати дистанційно.

За його словами, його самопочуття залишається нормальним, погіршень не спостерігається. Відповідне відеозвернення президент опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Він «подякував» своїм опонентам за фейк про те, що його лікування у Феофанії коштує мільйони гривень на добу. Зеленський заявив, що перебуває у лікарні на загальних правах, як і всі інші пацієнти.

Дякую, що даєте посміятися, підіймаєте настрій, і таким чином турбуєтеся про моє здоров’я, — розповів Зеленський.

Також президент у своєму відеозверненні прокоментував протести, що прокотилися по країні у зв’язку з карантином вихідного дня. Він заявив, що на сьогодні є тільки ще більш жорсткі способи знизити чисельність нових випадків коронавірусу.





Тому він закликав дотримуватися карантинних обмежень і не порушувати карантин вихідного дня, який повинен допомогти знизити динаміку зростання захворюваності та посприяти відстроченню повного локдауну в країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на коронавірус. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування у «Феофанії». Володимир Зеленський раніше вже записав відеозвернення з лікарні.