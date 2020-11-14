Владимир Зеленский. Фото: Рубрика

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Владимир Зеленский, президент Украины, записал второй видеоблог из палаты больницы в «Феофании», где он получает лечение от коронавируса. Он заявил, что продолжает работать дистанционно.

По его словам, его самочувствие остается нормальным, ухудшений не наблюдается. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он «поблагодарил» своих оппонентов за фейк о том, что его лечение в Феофании стоит миллионы гривен в сутки. Он заявил, что находится в больнице на общих правах, как и все остальные пациенты.

Спасибо, что даете посмеяться, поднимаете настроение, и таким образом беспокоитесь о моем здоровье, — рассказал Зеленский.

Также президент в своем видеообращении прокомментировал протесты, которые прокатились по стране в связи с карантином выходного дня. Он заявил, что на сегодня есть только болезненные способы снизить численность новых случаев коронавируса.

Поэтому он призвал соблюдать карантинные ограничения и придерживаться карантина выходного дня, который должен помочь снизить динамику роста заболеваемости и поспособствовать отсрочке полного локдауна в стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели коронавирусом. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение в «Феофании». Владимир Зеленский ранее уже записал видеообращение из больницы.