Президент Зеленский записал обращение по самоизоляции. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n146428-zelenskiy-zapisal-videoobraschenie-iz-feofanii.html

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Владимир Зеленский, который борется с коронавирусной болезнью COVID-19, записал видеообращение из больницы «Феофания».

Глава государства рассказал, что чувствует себя достаточно хорошо, и поблагодарил украинцев за поддержку. Президент сообщил, что третий день находится на самоизоляции, но заверил, что выполнять свои обязанности не прекращал. Соответствующее видео опубликовал канал «Украина 24» в Telegram.

По словам Зеленского, все органы власти работают в нормальном режиме. Он добавил, что проводит совещания и важные переговоры в онлайн-режиме.

Чувствую себя я достаточно хорошо. Думаю, что большая заслуга этому —ваша поддержка и пожелания скорейшего выздоровления. Спасибо за это каждому из вас, — отметил президент.

Напомним, 9 ноября стало известно, что у президента Украины Владимира Зеленского обнаружили коронавирус. Сейчас глава государства находится в изолированных палатах столичной больницы «Феофания». В медучреждении есть специально обустроенный кабинет, где он работает.

В Офисе президента пребывание Зеленского в «Феофании» объясняют тем, что глава государства не хотел тратить время и бюджетные средства на переоборудование президентского жилья для дистанционной работы.