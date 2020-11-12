К Зеленскому в «Феофанию» пытались прорваться журналисты. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n146425-k-zelenskomu-v-feofaniu-pytalis-prorvatsya-jurnalisty-mendel.html

Ракурс

В больницу «Феофания», где лечится зараженный COVID-19 Владимир Зеленский, пытались попасть журналисты.

Представители СМИ пытались прорваться в медицинское учреждение, чтобы проверить, действительно ли глава государства лечится. Об этом 12 ноября заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Instagram.

14.15 —Узнала, что некоторые журналисты пытаются прорваться в больницу, чтобы выяснить, правда ли, что «под предлогом болезни президент и руководитель Офиса отправились на отдых», — говорится в сообщении.



По словам Мендель, президента госпитализировали в «Феофанию» не из-за его плохого самочувствия, а ради экономии времени и усилий, необходимых для переоборудования президентского жилья для дистанционной работы. Глава государства еще во вторник решил переехать в больницу. Пресс-секретарь добавила, что Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака легкие симптомы коронавируса.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые в начале этой недели получили положительные результаты тестов на коронавирус, находятся в изолированных палатах столичной больницы «Феофания». В медучреждении есть специально обустроенный кабинет, где работает глава государства.