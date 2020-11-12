До Зеленського у «Феофанію» намагалися прорватися журналісти. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n146425-do-zelenskogo-u-feofaniu-namagalysya-prorvatysya-jurnalisty-mendel.html

Ракурс

До лікарні «Феофанія», де лікується заражений COVID-19 Володимир Зеленський, намагалися потрапити журналісти.

Представники ЗМІ намагалися прорватися до медичного закладу, щоб перевірити, чи справді глава держави лікується. Про це 12 листопада заявила речниця президента Юлія Мендель в Instagram.

14.15 — Дізналася, що деякі журналісти намагаються прорватися в лікарню, аби з`ясувати, чи правда, що «під приводом хвороби президент та керівник Офісу відправилися на відпочинок» — йдеться в повідомленні.



За словами Мендель, президента госпіталізували до «Феофанії» не через його погане самопочуття, а задля економії часу та зусиль, необхідних для переобладнання президентського житла для дистанційної роботи. Глава держави ще у вівторок вирішив переїхати в лікарню. Речниця додала, що Зеленського та керівника його Офісу Андрія Єрмака легкі симптоми коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак, які на початку цього тижня отримали позитивні результати тестів на коронавірус, перебувають в ізольованих палатах столичної лікарні «Феофанія». У медзакладі є спеціально облаштований кабінет, де працює глава держави.