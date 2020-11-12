Президент Зеленський записав звернення із самоізоляції. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n146428-zelenskyy-zapysav-videozvernennya-iz-feofaniyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, який бореться з коронавірусною хворобою COVID-19, записав відеозвернення з лікарні «Феофанія».

Глава держави розповів, що почувається досить добре, і подякував українцям за підтримку. Президент повідомив, що третій день перебуває на самоізоляції, але запевнив, що виконувати свої обов’язки не припиняв. Відповідне відео опублікував канал «Україна 24» в Telegram.

За словами Зеленського, всі органи влади працюють в нормальному режимі. Він додав, що проводить наради й важливі переговори в онлайн-режимі.

Почуваюсь я досить добре. Думаю, що велика заслуга цьому — ваша підтримка й побажання швидкого одужання. Дякую за це кожному з вас, — зазначив президент.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що у президента України Володимира Зеленського виявили коронавірус. Наразі глава держави перебуває в ізольованих палатах столичної лікарні «Феофанія». У медзакладі є спеціально облаштований кабінет, де він працює.

В Офісі президента перебування Зеленського у «Феофанії» пояснюють тим, що глава держави не хотів витрачати час та бюджетні кошти на переобладнання президентського житла для дистанційної роботи.