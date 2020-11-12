Ігор Уманський подав у відставку. Фото: bykvu.com

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Ракурс

Радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Уманський подав у відставку.

Заяву про звільнення з посади позаштатного радника керівника ОПУ він написав 12 листопада, але причин рішення розкривати не став. Уманський пообіцяв розповісти про це, як щодо його заяви ухвалять рішення. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

Карантин вихідного дня? Ок! Тоді — всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову. Щодо причини відставки — все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже. ВідпочивайТЕ! — йдеться в повідомленні.

Як відомо, Уманський двічі обіймав посаду першого заступника глави Мінфіну — працював із січня 2008 року по березень 2010 року і з жовтня 2014 року по грудень 2015 року. Також Уманський впродовж 2009−2010 років виконував обов’язки міністра фінансів в уряді Юлії Тимошенко.

Крім того, він був позаштатним радником президента України Петра Порошенка з жовтня 2016 року по березень 2019 року. У квітні Єрмак повідомив, що Уманського призначили його радником.

Нагадаємо, 4 листопада президент України звільнив Сергія Трофімова з Офісу президента і призначив його позаштатним радником. Трофімов працював першим заступником Андрія Єрмака й курирував регіональну політику.