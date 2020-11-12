Справу про перевертнів-поліцейських відправили у суд. Фото: epravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146420-grabuvaly-mertvyh-spravu-pro-perevertniv-policeyskyh-vidpravyly-u-sud.html

Ракурс

У Донецькій області співробітники поліції пограбували мертвого. Офіцери забрали банківську картку померлого чоловіка.

Обвинувальний акт стосовно перевертнів у погонах направлено до суду. Про це інформує офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у вересні 2019 року оперуповноважені на місці, де було виявлено тіло померлого чоловіка, викрали його банківську та сім-картку. Після цього вони використовували банківську картку у своїй протиправній діяльності.

Крім цього, в січні 2020 року оперуповноважені безпідставно затримали у місті Маріуполі 24-річного чоловіка. Погрожуючи фізичною розправою з його дружиною та дітьми, правоохоронці змусили затриманого зізнатися в тому, що він приїхав до міста робити «закладки» наркотиків. Підробивши докази вчинення злочину, поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка затримала чоловіка.

Після цього правоохоронці почали вимагати у його рідних 200 тис. грн за звільнення з-під варти.

Поліцейські одержали від дружини затриманого близько 50 тис. грн., але нічого не збирались робити. Вони використали гроші на азартні ігри.

Правоохоронців обвинувачують у:

Їм загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Нагадаємо, що у Донецькій області співробітники поліції займалися незаконним обігом наркотиків та зброї. У злочинних діях викрили командира взводу роти тактико-оперативного реагування та двох його підлеглих й патрульного поліцейського. Слідчі встановили, що у квітні-липні 2020 року правоохоронці, за попередньою змовою, займалися збутом наркотичних засобів та бойових припасів.