Дело об оборотнях-полицейских отправили в суд. Фото: epravda.com.ua

https://racurs.ua/n146420-grabili-mertvyh-delo-ob-oborotnyah-policeyskih-otpravili-v-sud.html

Ракурс

В Донецкой области сотрудники полиции ограбили мертвого человека. Офицеры забрали банковскую карточку умершего мужчины.

Обвинительный акт в отношении оборотней в погонах направлено в суд. Об этом сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в сентябре 2019 года оперуполномоченные на месте, где было обнаружено тело умершего мужчины, похитили его банковскую и сим-карту. После этого они использовали банковскую карточку в своей противоправной деятельности.

Кроме этого, в январе 2020 года оперуполномоченные безосновательно задержали в городе Мариуполе 24-летнего мужчину. Угрожая физической расправой с его женой и детьми, правоохранители заставили задержанного признаться в том, что он приехал в город делать «закладки» наркотиков. Подделав доказательства совершения преступления, полицейские вызвали следственно-оперативную группу, которая задержала мужчину.

После этого правоохранители потребовали у его родных 200 тыс. грн за освобождение из-под стражи.

Полицейские получили от жены задержанного около 50 тыс. грн., но ничего не собирались делать. Они использовали деньги на азартные игры.

Правоохранителей обвиняют в:

Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Напомним, что в Донецкой области сотрудники полиции занимались незаконным оборотом наркотиков и оружия. В преступных действиях разоблачили командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и двух его подчиненных и патрульного полицейского. Следователи установили, что в апреле-июле 2020 года правоохранители, по предварительному сговору, занимались сбытом наркотических средств и боеприпасов.