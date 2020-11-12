Игорь Уманский подал в отставку. Фото: bykvu.com

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Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку.

Заявление об увольнении с должности внештатного советника руководителя ОПУ он написал 12 ноября, но причин решения раскрывать не стал. Уманский пообещал рассказать об этом, как по его заявлению примут решение. Об этом он написал на собственной странице в Facebook.

Карантин выходного дня? Ок! Тогда — все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки — все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично. Отдыхайте! — говорится в сообщении.

Как известно, Уманский дважды занимал пост первого заместителя главы Минфина — работал с января 2008 года по март 2010 года и с октября 2014 года по декабрь 2015 года. Также Уманский на протяжении 2009−2010 годов исполнял обязанности министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко.

Кроме того, он был внештатным советником президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 года по март 2019 года. В апреле Ермак сообщил, что Уманского назначили его советником.

Напомним, 4 ноября президент Украины уволил Сергея Трофимова из Офиса президента и назначил его внештатным советником. Трофимов работал первым заместителем Андрея Ермака и курировал региональную политику.