Чи піде Рада на карантин через спалах коронавірусу, розповіла нардеп

Рада. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n146496-chy-pide-rada-na-karantyn-cherez-spalah-koronavirusu-rozpovila-nardep.html

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Верховна рада продовжить свою роботу на наступному тижні попри коронавірус у керівництва парламенту та народних депутатів. Однак спалах епідемії внесе свої корективи до календарного плану.

Нардепи намагатимуться якнайшвидше розглянути нагальні питання. Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів.

Вона повідомляє, що нардепи зберуться на засідання у вівторок. Парламент запланував повноцінний робочий тиждень, не дивлячись на хворобу у великої кількості депутатів та спікера Ради.

В понеділок буде погоджувальна рада, будуть представники усіх фракцій, і очевидно, якийсь з тих варіантів буде обрано, — розповіла Кравчук.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 11 листопада коронавірус підтвердили у голови Ради Дмитра Разумкова. Після підтвердження діагнозу спікер парламенту пішов на самоізоляцію. Пізніше стало відомо про захворювання на COVID-19 першого заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Крім того, на початку тижня коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.