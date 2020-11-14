Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рада. Фото: Главком

Уйдет ли Рада на карантин из-за вспышки коронавируса, рассказала нардеп

14 ноя 2020, 18:31
999

Верховная Рада продолжит свою работу на следующей неделе, несмотря на коронавирус у руководства парламента и народных депутатов. Однако вспышка эпидемии внесет свои коррективы в календарный план.

Нардепы будут пытаться как можно быстрее рассмотреть насущные вопросы. Об этом заявила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов.

Она сообщает, что депутаты соберутся на заседание во вторник. Парламент запланировал полноценную рабочую неделю, несмотря на положительный тест на коронавирус у большого количества депутатов и спикера Рады.

В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций, и очевидно, какой-то из тех вариантов будет выбран, — рассказала Кравчук.


Напомним, ранее мы сообщали, что 11 ноября коронавирус подтвердили у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. После подтверждения диагноза спикер парламента ушел на самоизоляцию. Позже стало известно о заболевании COVID-19 у первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчук.

Кроме того, в начале недели коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров