Уйдет ли Рада на карантин из-за вспышки коронавируса, рассказала нардеп

Рада. Фото: Главком

https://racurs.ua/n146496-uydet-li-rada-na-karantin-iz-za-vspyshki-koronavirusa-rasskazala-nardep.html

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Верховная Рада продолжит свою работу на следующей неделе, несмотря на коронавирус у руководства парламента и народных депутатов. Однако вспышка эпидемии внесет свои коррективы в календарный план.

Нардепы будут пытаться как можно быстрее рассмотреть насущные вопросы. Об этом заявила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов.

Она сообщает, что депутаты соберутся на заседание во вторник. Парламент запланировал полноценную рабочую неделю, несмотря на положительный тест на коронавирус у большого количества депутатов и спикера Рады.

В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций, и очевидно, какой-то из тех вариантов будет выбран, — рассказала Кравчук.



Напомним, ранее мы сообщали, что 11 ноября коронавирус подтвердили у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. После подтверждения диагноза спикер парламента ушел на самоизоляцию. Позже стало известно о заболевании COVID-19 у первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчук.

Кроме того, в начале недели коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.