Торговля оружием. Фото: DW

https://racurs.ua/n146495-torgovlu-rossiyskim-orujiem-ustroili-ukraincy-v-ispanii-video-zaderjaniya.html

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Торговля оружием остается одним из самых популярных видов «бизнеса» на черном рынке. Испанские правоохранители разоблачили банду, которая незаконно продавала оружие и отмывала полученные доходы.

Среди задержанных были граждане Украины и Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Во время спецопераций, которые прошли в провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия, задержали семерых человек. Злоумышленники нелегально перевозили российское оружие и взрывчатку на украинских коммерческих кораблях. Зоной «финального назначения» были конфликты в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Торговлю оружием умело прикрывали, перевозя нелегальное оружие на грузовых судах с законно приобретенным оружием.

Через Средиземное море транспортировали даже тяжелое вооружение и танки. Правоохранители изъяли у подозреваемых имущество на примерно 10 млн евро. Отмечается, что испанские правоохранители вели расследование с 2018 года. Незаконная деятельность приносила членам группировки колоссальные прибыли — эти деньги они отмывали и инвестировали в легальный бизнес.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Донецкой области сотрудники полиции занимались незаконным оборотом наркотиков и оружия. В преступных действиях разоблачили командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и двух его подчиненных и патрульного полицейского. Следователи установили, что в апреле-июле 2020 года правоохранители, по предварительному сговору, занимались сбытом наркотических средств и боеприпасов.