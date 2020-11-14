"Слуга народа". Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146494-reagirovat-na-vbrosy-o-hischenii-milliardov-na-stroitelstve-dorog-nauchat-slug-foto.html

Ракурс

«Слуга народа», президентская политсила, получила очередные темники, в которых расписаны ответы на вбросы бывшего советника офиса Владимира Зеленского о хищении миллиардов гривен на строительстве дорог.

Как сообщает Игорь Уманский, во время «Большого строительства» определенные компании присвоили 36 млрд грн. Об этом сообщает «Бабель».

Сообщается, что темник предлагает «слугам» обвинять Уманского в некомпетентности, а также подчеркнуть, что Уманский неправильно указал бюджет Укравтодора на 2020 год и путает источники его финансирования.



Темник также настаивает на том, что тема о «дорожном картеле» неоднократно опровергалась, и все торги проводятся открыто, поэтому их можно легко контролировать, а тезис о лишних 35 млрд — это манипуляции Уманского.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Верховная Рада создала Фонд борьбы с коронавируса. За эти деньги планировалось обеспечить больницы всем необходимым и компенсировать экономические потери из-за карантина, однако уже потом деньги из фонда выделили на строительство дорог.