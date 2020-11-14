"Слуга народа". Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146494-reaguvaty-na-zakydy-pro-rozkradannya-milyardiv-na-budivnyctvi-dorig-navchat-slug-foto.html

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«Слуга народу», президентська політсила, отримала чергові темники, у яких розписані відповіді на закиди колишнього радника офісу Володимира Зеленського щодо розкрадання мільярдів гривень на будівництві доріг.

Як повідомляє Ігор Уманський, під час «Великого будівництва» певні компанії привласнили 36 млрд грн. Про це повідомляє «Бабель».

Повідомляється, що темник пропонує «слугам» звинувачувати Уманського у некомпетентності, а також наголосити, що Уманський неправильно вказав бюджет Укравтодору на 2020 рік та плутає джерела його фінансування.

Темник також наполягає на тому, що тема про «дорожній картель» неодноразово спростовувалася, і всі торги проводяться відкрито, тож їх можна легко контролювати, а теза про зайві 35 млрд — це маніпуляції Уманського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Верховна Рада створила Фонд боротьби з коронавірусом. За ці гроші планувалося забезпечити лікарні всім необхідним і компенсувати економічні втрати через карантин, однак вже згодом гроші з фонду виділили на будівництво доріг.