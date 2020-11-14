Конкурс "Мій улюблений олігарх". Фото: Facebook

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Ракурс

Конкурс «Мій улюблений олігарх» проводився у Дніпрі впродовж місяця — з 25 вересня по 25 жовтня. В рамках конкурсу дітям різних вікових груп було запропоновано намалювати свого улюбленого олігарха та позмагатися за шанс взяти участь у виставці у галереї «Артсвіт».

Відповідний конкурс організував художник Максим Ходак. Про це повідомляють на сторінці конкурсу.

Організатор заявив, що конкурс не співвідноситься з місцевими виборами, а збіг дедлайну конкурсу з датою голосування є випадковим. У своєрідному конкурсі пропонувалося взяти участь дітям від шести до 14 років. Журі обирали переможців у трьох вікових групах: молодшій, середній і старшій.

Це мій концептуальний витвір сучасного мистецтва. Він добровільний для участі й передбачає нагородження дітей-переможців, — заявив організатор.

У молодшій категорії перше місце здобув малюнок, на якому дитина зобразила олігарха Ігоря Коломойського. Друге і третє місце дісталися дітям, які зобразили як улюбленого олігарха вчительку та маму.





У своєму малюнку 8-річна Анастасія вказала, що вчителька «володіє цілим багатством — багажем знань і дитячих сердець». Інші діти зобразили очільницю партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, Віктора Пінчука, Ріната Ахметова, Петра Порошенка, Вадима Новінського. У старшій вікові групі третє місце здобув ще один малюнок Коломойського.





Конкурс відбувся у два етапи. Для першого діти мали надіслати портрет олігарха, а потім журі обрали 26 робіт, які потрапили до другого етапу. Їх представлятимуть у галереї «Артсвіт».





Діти, які не дістали перемогу, але потрапили до другого етапу, малювали президента Володимира Зеленського, співвласницю «Епіцентру» Галину Герегу, медійника Дмитра Гордона. Одна з учасниць зобразила комплексний образ олігарха.





У соцмережаж активно обговорюють цей конкурс. Користувачі дивуються, кому прийшло у голову провести таке змагання серед дітей. У коментарях пропонують також провести конкурс «Мій улюблений маньяк» та «Мій улюблений диктатор».













Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що олігархи можуть стать героями дитячих малюнків у Дніпрі. За словами організатора, метою цього змагання є необхідність показати вдячність олігархам, які багато років «розвивають економіку» та «підіймати імідж України». Також олігархам приписали збереження природних багатств.