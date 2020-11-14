Конкурс "Мой любимый олигарх". Фото: Facebook

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Ракурс

Конкурс «Мой любимый олигарх» проводился в Днепре в течение месяца — с 25 сентября по 25 октября. В рамках конкурса детям разных возрастных групп было предложено нарисовать своего любимого олигарха и побороться за шанс принять участие в выставке в галерее «Артсвит».

Соответствующий конкурс организовал художник Максим Ходак. Об этом сообщается на странице конкурса.

Организатор заявил, что конкурс не соотносится с местными выборами, а совпадение дедлайна конкурса с датой голосования случайно. В своеобразном конкурсе предлагалось принять участие детям от шести до 14 лет. Жюри выбирало победителей в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей.

Это мое концептуальное произведение современного искусства. Он добровольный для участия и предусматривает награждение детей-победителей, — заявил организатор.

В младшей категории первое место занял рисунок, на котором ребенок изобразил олигарха Игоря Коломойского. Второе и третье место достались детям, которые изобразили как любимого олигарха учительницу и маму.



В своем рисунке 8-летняя Анастасия указала, что учительница «обладает целым состоянием — багажом знаний и детских сердец». Другие дети изобразили главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, Виктора Пинчука, Рината Ахметова, Петра Порошенко, Вадима Новинского. В старшей возрастной группе третье место получил еще один рисунок Коломойского.

Конкурс состоялся в два этапа. Для первого дети должны были прислать портрет олигарха, а затем жюри выбрали 26 работ, которые попали во второй этап. Их будут представлять в галерее «Артсвит».

Дети, которые не получили победу, но попали во второй этап, рисовали президента Владимира Зеленского, совладелицу «Эпицентра» Галину Герега, медийщика Дмитрия Гордона. Одна из участниц изобразила комплексный образ олигарха.

В соцсетях активно обсуждают этот конкурс. Пользователи удивляются, кому пришло в голову провести такое соревнование среди детей. В комментариях предлагают также провести конкурс «Мой любимый маньяк» и «Мой любимый диктатор».









Напомним, ранее мы сообщали, что олигархи могут стать героями детских рисунков в Днепре. По словам организатора, целью этого соревнования является необходимость показать благодарность олигархам, которые много лет «развивают экономику» и «поднимают имидж Украины». Также олигархам приписали сохранение природных богатств.