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Ракурс
Конкурс "Мой любимый олигарх". Фото: Facebook

«Трэш и днище» — конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» всколыхнул сеть (ФОТО)

14 ноя 2020, 17:02
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Конкурс «Мой любимый олигарх» проводился в Днепре в течение месяца — с 25 сентября по 25 октября. В рамках конкурса детям разных возрастных групп было предложено нарисовать своего любимого олигарха и побороться за шанс принять участие в выставке в галерее «Артсвит».

Соответствующий конкурс организовал художник Максим Ходак. Об этом сообщается на странице конкурса.

Организатор заявил, что конкурс не соотносится с местными выборами, а совпадение дедлайна конкурса с датой голосования случайно. В своеобразном конкурсе предлагалось принять участие детям от шести до 14 лет. Жюри выбирало победителей в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей.

Это мое концептуальное произведение современного искусства. Он добровольный для участия и предусматривает награждение детей-победителей, — заявил организатор.

В младшей категории первое место занял рисунок, на котором ребенок изобразил олигарха Игоря Коломойского. Второе и третье место достались детям, которые изобразили как любимого олигарха учительницу и маму.

Победитель конкурса. Фото: FacebookВ своем рисунке 8-летняя Анастасия указала, что учительница «обладает целым состоянием — багажом знаний и детских сердец». Другие дети изобразили главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, Виктора Пинчука, Рината Ахметова, Петра Порошенко, Вадима Новинского. В старшей возрастной группе третье место получил еще один рисунок Коломойского.

Второе место в конкурсе. Фото: FacebookКонкурс состоялся в два этапа. Для первого дети должны были прислать портрет олигарха, а затем жюри выбрали 26 работ, которые попали во второй этап. Их будут представлять в галерее «Артсвит».

Портрет Юлии Тимошенко. Фото: FacebookДети, которые не получили победу, но попали во второй этап, рисовали президента Владимира Зеленского, совладелицу «Эпицентра» Галину Герега, медийщика Дмитрия Гордона. Одна из участниц изобразила комплексный образ олигарха.


Сборный образ олигарха. Фото: FacebookВ соцсетях активно обсуждают этот конкурс. Пользователи удивляются, кому пришло в голову провести такое соревнование среди детей. В комментариях предлагают также провести конкурс «Мой любимый маньяк» и «Мой любимый диктатор».

Реакция соцсетей. Фото: Facebook
Реация соцсетей. Фото: Facebook
Реакция соцсетей. Фото: Facebook

Напомним, ранее мы сообщали, что олигархи могут стать героями детских рисунков в Днепре. По словам организатора, целью этого соревнования является необходимость показать благодарность олигархам, которые много лет «развивают экономику» и «поднимают имидж Украины». Также олигархам приписали сохранение природных богатств.

Источник: Ракурс


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