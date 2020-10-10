Посоревноваться в рисовании олигархов предлагают детям в Днепре

Картина с олигархами. Фото: Страна

https://racurs.ua/n144975-sorevnovatsya-v-risovanii-oligarhov-predlagaut-detyam-v-dnepre.html

Ракурс

Олигархи могут стать героями детских рисунков в Днепре. Местный художник Максим Ходак проведет конкурс детских рисунков, в котором дети будут изображать любимых олигархов.

Необычный конкурс проведут с 25 сентября по 25 октября. Об этом сообщается на сайте Afisha Dnepra.

В конкурсе рисунков могут принять участие дети в возрасте от шести до 14 лет. Для участия в этом оригинальном соревновании нужно создать портрет своего «любимого олигарха» в формате А4 в любой технике.

По словам организатора, целью этого соревнования является необходимость показать благодарность олигархам, которые много лет «развивают экономику» и «поднимают имидж Украины». Также олигархам приписали сохранения природных богатств.

Организаторы отмечают, что «любимого» олигарха дети будут выбирать самостоятельно. Сообщается, что дети-победители смогут выставлять свои работы в городской галерее «Артсвит».

Напомним, ранее мы сообщали, что Игорь Коломойский, олигарх и бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, имеет колоссальное влияние на власть и главу государства. Зеленский якобы боится игнорировать звонки олигарха, сообщил бывший соратник Коломойского Геннадий Корбан.

Экс-заместитель главы Днепропетровской ОГА считает, что Коломойскому нравится с утра до ночи «наматывать кишки президенту и его окружению, выставляя им различные претензии».