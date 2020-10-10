Змагатися у малюванні олігархів пропонують дітям у Дніпрі

Картина з олігархами. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n144975-zmagatysya-u-maluvanni-oligarhiv-proponuut-dityam-u-dnipri.html

Ракурс

Олігархи можуть стать героями дитячих малюнків у Дніпрі. Місцевих художник Максим Ходак проведе конкурс дитячих малюнків, у якому діти будуть зображати улюблених олігархів.

Незвичайний конкурс проведуть з 25 вересня по 25 жовтня. Про це повідомляється на сайті Afisha Dnepra.

У конкурсі малюнків можуть взяти участь діти у віці від шести до 14 років. Для участі у цьому оригінальному конкурсі потрібно створити портрет «свого улюбленого олігарха» у форматі А4 у будь-якій техніці.

За словами організатора, метою цього змагання є необхідність показати вдячність олігархам, які багато років «розвивають економіку» та «підіймати імідж України». Також олігархам приписали збереження природних багатств.

Також організатори зазначили, що «улюбленого» олігарха діти будуть обирати самостійно. Повідомляється, що діти-переможці матимуть можливість виставляти свої роботи у галереї «Артсвіт».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ігор Коломойський, олігарх та колишній бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського, має колосальний вплив на владу та главу держави. Зеленський нібито боїться ігнорувати дзвінки олігарха, повідомив колишній соратник Коломойського Геннадій Корбан.

Екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА вважає, що Коломойському подобається з ранку до ночі «намотувати кишки президенту і його оточенню, виставляючи їм різні претензії».