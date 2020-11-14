Раскопки на Хортице. Фото: заповедник "Хортица"

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Ракурс

Археологическая находка, которой более 2500 лет, обнаружилась учеными на острове Хортица. Археологическая экспедиция Национального заповедника «Хортица» нашла уникальное захоронение времен древних скифов.

Ученым удалось найти захоронения скифского воина. Об этом сообщили в Национальном заповеднике «Хортица».



Тело скифа нашли в земляной катакомбе, глубина которой составляет примерно три метра. Такая глубина захоронения была предусмотрена предками для того, чтобы защитить захоронение от грабителей и мародеров. Вход в катакомбы застилали тяжелые гранитные валуны.

Отмечается, что найденный похоронен воин был ростом 1,8 м, что по старинным меркам считалось гигантским ростом. Рядом с «великаном» нашли железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

Ученые отметили, что над этим захоронением предки создали уникальный кромлех — круг из гранитных камней. Это сооружение было символом солнца в древних культурах.

Как известно, более двух десятилетий назад на Хортице уже находили захоронения скифов. В могилах находили античную посуду, предметы быта и бронзовые зеркальца скифских женщин. Скифские захоронения на Хортице свидетельствуют о том, что остров был важным объектом для этого древнего народа. Здесь находилось городище с переправой и место торговли с греками.

Напомним, ранее мы сообщали, что редкие серебряные монеты 1000−1019 годов случайно нашлись на Житомирщине. 32 монеты являются сокровищем национального значения, поскольку более 100 лет украинские историки не находили таких артефактов.