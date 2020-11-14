Результаты выборов в Харькове отменили — что это значит

Местные выборы. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n146491-rezultaty-vyborov-v-harkove-otmenili-chto-eto-znachit.html

Ракурс

Местные выборы в Украине до сих пор продолжаются, а второй тур начнется уже завтра. В то же время в Харькове результаты выборов в горсовет отменили из-за неподобающе оформленных протоколов с исправлениями.

Соответствующее решение вынес Апелляционный админсуд по иску кандидата от «Слуги народа» Алексея Ваца. Об этом сообщает «Украинская правда».

Сообщается, что результаты выборов были признаны недействительными из-за грубых нарушений в протоколах избирательных участков. Кандидату удалось доказать, что одна из местных территориальных избирательных комиссий приняла более сотни протоколов от участковых комиссий, содержащие неправильные цифры, исправления корректором. Также были приняты непрошитые протоколы.

Кандидат требовал отменить результаты выборов и назначить повторные, однако суд не удовлетворил его требование. Утверждая, что суд принял решение на основании ненадлежащих и недостоверных доказательств, Вац подал апелляцию.

Второй апелляционный админисуд удовлетворил жалобу кандидата частично. Он отменил протокол, но не заставил ТИК признать выборы несостоявшимися.



Своим решением суд обязал ТИК «продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета». Таким образом, кандидаты в депутаты больше не являются избранными, и состав нового горсовета будет зависеть от «установления результатов» со стороны ТИК.

Напомним, ранее мы сообщали, что топ-10 мэров городов Украины определились на местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года. Десять мэров областных центров одержали победу уже в первом туре. Во время волеизъявления украинцы отдали предпочтение старым руководителям своих городов. При низкой явке двое мэров даже сумели получить более 80% голосов. «Самым популярным» мэром Украины можно назвать главу Хмельницкого.