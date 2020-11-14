https://racurs.ua/n146490-pervye-snegopady-i-dojdi-nakrout-vse-regiony-pogoda-v-ukraine-na-15-noyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди и снегопады. Температура воздуха прогреется до +10°.

Днем столбики термометров покажут 2−10° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Температура воздуха составит от −2 до + 10°. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 ноября будет пасмурной и дождливой. Ночью воздух прогреется до 3−5° тепла, а днем — 6−8° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет прохладной, небо затянут облака. Температура воздуха ночью составит 0 -.- 2 °, а днем столбики термометра поднимутся до 2−4° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут облачными, без осадков. Температура воздуха ночью составит 4−6° тепла, а днем воздух прогреется до 8−10° выше нуля.

Погода во Львове завтра ожидается прохладная и облачная. Температурные показатели будут следующими: ночью 3−5° тепла, а днем — 8−10° выше нуля.

Погода в Карпатах 15 ноября ожидается без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут 3−5° тепла, а днем 7−9° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.