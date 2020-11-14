Погода на 15 листопада. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 15 листопада очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі та снігопади. Температура повітря у південних областях прогріється до +10°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 2−10° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Температура повітря сягне від -2 до +10°. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 15 листопада буде похмурою та дощовою. Вночі повітря прогріється до 3−5° тепла, а вдень — 6−8° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу буде прохолодною, небо затягнуть хмари. Температура повітря вночі складе 0-.-2°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 2−4° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть хмарними, без опадів. Температура повітря вночі складе 4−6° тепла, а вдень повітря прогріється до 8−10° вище нуля.

Погода у Львові завтра очікується прохолодна та хмарна. Температурні показники будуть такими: уночі 3−5° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля.

Погода в Карпатах 15 листопада буде без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 3−5° тепла, а вдень 7−9° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.