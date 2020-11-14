Результати виборів у Харкові скасували — що це означає

Вибори у Харкові. Фото:24 канал

https://racurs.ua/ua/n146491-rezultaty-vyboriv-u-harkovi-skasuvaly-scho-ce-oznachaie.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні досі тривають, а другий тур розпочнеться вже завтра. Натомість у Харкові результати виборів до міськради скасували через неналежно оформлені протоколи з виправленнями.

Відповідне рішення виніс Апеляційний адмінсуд за позовом кандидата від «Слуги народу» Олексія Ваца. Про це повідомляє «Українська правда».

Повідомляється, що результати виборів були визнані недійсними через грубі порушення в протоколах виборчих дільниць. Кандидату вдалося довести, що одна з місцевих територіально виборчих комісій прийняла понад сотню протоколів від дільничих комісій, що містили неправильні цифри, мали виправлення коректором і не були прошиті.

Кандидат вимагав скасувати результати виборів і призначити повторні, проте суд не задовольнив його вимогу. Стверджуючи, що суд прийняв рішення на підставі неналежних і недостовірних доказів, Вац подав апеляцію.

Натомість Другий апеляційний адмінісуд задовольнив скаргу кандидата частково. Він скасував протокол, але не змусив ТВК визнати вибори такими, що не відбулися.

Своїм рішенням суд зобов’язав ТВК «продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради». Таким чином, кандидати в депутати більше не є обраними, і склад нової міськради залежатиме від «встановлення результатів» з боку ТВК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що топ-10 мерів міст України визначилися на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року. Десять мерів обласних центрів здобули перемогу вже у першому турі. Під час волевиявлення українці віддали перевагу старим керівникам своїх міст. За умови низької явки — двоє мерів навіть зуміли отримати понад 80% голосів. «Найпопулярнішим» мером України можна назвати очільника Хмельницького.