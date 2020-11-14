Розкопки на Хортиці. Фото: заповідник "Хортиця"

https://racurs.ua/ua/n146492-unikalne-pohovannya-skifskogo-voyina-giganta-vidshukaly-na-hortyci-foto.html

Ракурс

Археологічна знахідка, якій понад 2500 років, відшукалася вченими на острові Хортиця. Археологічна експедиція Національного заповідника «Хортиця» знайшла унікальне поховання часів стародавніх скіфів.

Науковцям вдалося знайти захоронення скіфського воїна. Про це повідомили у Національному заповіднику «Хортиця».





Тіло скіфа відшукали у земляній катакомбі, глибина якої складає приблизно три метри. Така глибина поховання була передбачена пращурами для того, щоб захистити поховання від грабіжників та мародерів. Вхід до катакомби застилали важкі гранітні валуни.





Наголошується, що знайдений похований воїн мав ріст 1,8 м, що за старовинними мірками вважалося гігантським зростом. Поряд з велетнем знайшли залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.





Вчені зазначили, що над цим похованням предки створили унікальний кромлех — коло із гранітних каменів. Ця споруда була символом сонця у стародавніх культурах.





Як відомо, понад два десятиліття тому на Хортиці вже знаходили поховання скіфів. У могилах виявляли античний посуд, предмети побуту та бронзове дзеркало скіфських жінок. Скіфські поховання на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим об'єктом для цього стародавнього народу. Тут знаходилося городище із переправою та місце торгівлі з греками.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рідкісні срібні монети 1000−1019 років випадково знайшлися на Житомирщині. 32 монети є скарбом національного значення, оскільки понад 100 років українські історики не знаходили таких артефактів.