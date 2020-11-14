Торгівля зброєю. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n146495-torgivlu-rosiyskou-zbroieu-vlashtuvaly-ukrayinci-v-ispaniyi-video-zatrymannya.html

Ракурс

Торгівля зброєю залишається одним з найпопулярніших видів «бізнесу» на чорному ринку. Іспанські правоохоронці викрили банду, яка незаконно продавала зброю та відмивала отримані прибутки.

Серед затриманих були громадяни України та Латвії. Про це повідомляє прес-служба Європолу.

Під час спецоперацій, які пройшли у провінціях Аліканте, Барселона і Валенсія, затримали сімох людей. Зловмисники нелегально перевозили російську зброю та вибухівку на українських комерційних кораблях. Зоною «фінального призначення» були конфлікти у Північній Африці та на Близькому Сході. Торгівлю зброєю уміло прикривали, перевозячи нелегальну зброю на вантажних суднах з законно придбаною зброєю.

Через Середземне море транспортували навіть важке озброєння та танки. Правоохоронці вилучили у підозрюваних майно на приблизно 10 млн євро. Наголошується, що іспанські правоохоронці вели розслідування з 2018 року. Незаконна діяльність приносила членам угруповання колосальні прибутки. Ці гроші вони відмивали та інвестували у легальний бізнес.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Донецькій області співробітники поліції займалися незаконним обігом наркотиків та зброї. У злочинних діях викрили командира взводу роти тактико-оперативного реагування та двох його підлеглих й патрульного поліцейського. Слідчі встановили, що у квітні-липні 2020 року правоохоронці, за попередньою змовою, займалися збутом наркотичних засобів та бойових припасів.