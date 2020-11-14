Оккупанты обвинили крымчан в «краже» воды

Вода в Крыму. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n146498-okkupanty-obvinili-krymchan-v-kraje-vody.html

Ракурс

Вода в Крыму до сих пор находится в жестком дефиците из-за того, что большинство ресурсов полуострова направлены на водоснабжение российских военных баз. В свою очередь вицепремьер России Марат Хуснуллин после посещения оккупированного Крыма заявил, что дефицит воды на полуострове появился из-за того, что воду «воруют» сами крымчане.

Он заявил, что крымчане специально портят приборы учета и поливают свои огороды. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Ключевая проблема — это кража. Этим тоже нужно заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно, — заявил он.



Российский чиновник добавил, что программа по учету и контролю водных потерь в Крыму, которая должна появиться 1 декабря, «вроде даст определенные результаты» в борьбе с «кражей». Он добавил, что пресной воды крымчанам может хватить, если власть ликвидирует 50% потерь.

Напомним, ранее мы сообщали, что вода в Крым не будет поставляться со стороны Украины, поэтому оккупационная власть планирует построить опреснители морской воды. Стоимость строительства одного опреснителя оценивается в сумму более 1 млрд рублей. Оценка влияния опреснителей на экологию еще не завершена. Сейчас бытует мнение, что рассол может навредить экологии Черного моря.