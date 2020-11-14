15 листопада свято. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146500-15-lystopada-v-ukrayini-svyatkuut-den-pracivnyka-silskogo-gospodarstva.html

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15 листопада в Україні відзначають День працівника сільського господарства — професійне свято робітників підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних, водогосподарських та обслуговуючих підприємств і організацій агропромислового комплексу України.

Відзначається щорічно у третю неділю листопада. Свято встановлено в Україні на підтримку ініціативи працівників агропромислового комплексу України згідно з Указом Президента України «Про День працівників сільського господарства» від 7 жовтня 1993 року № 428/93. У цей день усі аграрії країни поздоровляють один одного та обговорюють наявні проблеми аграрного бізнесу.

У цей день відбулося:

1415 — Собор єпископів у Новгородку посвятив єпископа Григорія Цамблака на митрополита Київського;

1492 — Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці;

1837 — була опублікована система стенографії;

1881 — патент на повітроплавальний снаряд отримав Олександр Можайський;

1884 — у Берліні відкрилася Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стала одним з етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки;

1887 — Карлом Гесснером було запатентовано цинкову батарейку;

1889 — у Бразилії внаслідок військового перевороту повалено імператора Педру II. Країну оголошено республікою;

1904 — була запатентована бритва зі змінними лезами;

1918 — розпочалось очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського;

1919 — за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїхали з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі;

1920 — у Женеві відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 р.;

1933 — випробувальний рейс здійснив перший радянський тролейбус ЛК-1;

1934 — В СРСР проведено першу телепередачу зі звуковим супроводом;

1940 — понад 500 літаків люфтваффе провели масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія);

1942 — відбувся перший політ німецького літака Хейнкель He-219 «Філін», на якому перші в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота;

1945 — в Аугсбурзі групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновано Українську вільну академію наук. Першим президентом УВАН обрали Дмитра Дорошенка;

1946 — введено в навчальний процес новий, наближений до російського, український правопис, схвалений 8 травня 1945 постановою Ради Міністрів УРСР;

1957 — відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144;

1960 — в море вийшла перша американський підводний човен класу типу «Джордж Вашингтон» з ядерними ракетами на борту;

1971 — фірмою Intel був випущений перший мікропроцесор Intel 4004;

2000 — в присутності родичів моряків та російських військових на меморіалі морякам-підводникам у Севастополі встановлено дошку з іменами 24-х загиблих членів екіпажів підводних човнів «Курська» та «Комсомольця», що народилися у цьому місті;

2001 — у Сумах закінчила роботу російсько-українська комісія з делімітації сухопутного кордону між державами;

2004 — на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбулися перші відкриті дебати кандидатів на пост Президента України — В. Ющенка та В. Януковича.

У цей день народилися:

1738 — Гершель Фрідріх Вільгельм, британський астроном німецького походження, композитор. Брат Кароліна Кароліни Гершель, батько Джона Гершеля.

1837 — Африкан Спір, філософ-неокантіанець 19 століття з України, відомий своїм великим впливом на Фрідріха Ніцше та Теодора Лесінга, який присвятив логіці Спіра тему своєї докторської дисертації.

1862 — Гергарт Гауптман, німецький письменник, драматург, лавреат Нобелівської премії з літератури за 1912.

1891 — Ервін Роммель, фельдмаршал німецьких військ.

1908 — Карло Абарт, італійський автопромисловець родом з Австрії.

1922 — Стєчкін Ігор Якович, радянський конструктор автоматичної зброї.

1930 — Джеймс Грем Баллард, англійський письменник.

1940 — Роберто Каваллі, італійський дизайнер одягу.

1954 — Александр Квасневський, президент Польщі (1995−2005).

1965 — Роман Безсмертний, український політик, дипломат, заступник голови Секретаріату президента України Ющенка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що день виноградаря і винороба відзначатимуть в Україні. Президент України Володимир Зеленський 25 вересня підписав указ, яким запровадив нове свято.