Стало відомо, які порушення фіксували на виборах 15 листопада. Фото: ОПОРА

https://racurs.ua/ua/n146528-minuvannya-tvk-vyborchi-karuseli-ta-vidkryta-agitaciya-yaki-porushennya-fiksuvaly-na-vyborah.html

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Вибори міських голів 15 листопада, які відбуваються у Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам’янці-Подільському, Краматорську та Українці, супроводжуються різноманітними порушеннями.

У Київській області поліція затримала порушника за організацію «каруселі» під час другого туру виборів в Українці. Як повідомили в Нацполіції, чоловік завідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду мера. Ці бюлетені він передав потенційним виборцям, які за 100 грн винагороди повинні були кинути їх до скриньок.

Зловмисника вже затримали. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158−3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Громадянська мережа ОПОРА повідомила, що станом на 18:00 були на місцевих виборах було зафіксовано недотримання процедури голосування, неправомірна видача бюлетеня, вкидання бюлетенів, фотографування, агітація в день голосування тощо. А в Одесі невідомий повідомив про «замінування» міської Територіальної виборчої комісії.

У Комітеті виборців України повідомили про відкриту агітацію в Одесі в день виборів. Спостерігачі зафіксували, як вулицями Одеси пересувалися автомобілі із гучномовцями з яких лунали заклики прийти на виборчі дільниці та агітаційні гасла одного із кандидатів.

Крім того, в ОПОРІ заявили, що була виявлена низка порушень протиепідемічних заходів на дільницях, як виборцями так і представниками комісій.

Нагадаємо, біля однієї з виборчих дільниць у Краматорську невідомі обстріляли зі зброї для пейнтболу мікроавтобус. ЗМІ пишуть, що він повинен був підвозити виборців на користь одного з кандидатів у мери Краматорська.