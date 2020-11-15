Явку на 12.00 у другому турі місцевих виборів назвала ОПОРА

https://racurs.ua/ua/n146517-yavku-na-12-00-u-drugomu-turi-miscevyh-vyboriv-nazvala-opora.html

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Явка у другому турі місцевих виборів за даними на 12.00 у сімох містах становила 8,6%. Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка виборців становила 13,5%.

Про це 15 листопада у Фейсбук повідомила громадянська мережа ОПОРА.

Станом на 12.00 повторне голосування в семи містах України характеризується низькою активністю виборців, однак відбувається з дотриманням законних процедур та у безконфліктній атмосфері, — зазначили в ОПОРІ.

Нагадаємо, повторне голосування з виборів міського голови 15 листопада відбувається у сімох містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область). Також відбувається повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевих рад: однієї міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тис. у 17 регіонах.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.