Явку на 12.00 во втором туре местных выборов назвала ОПОРА

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Ракурс

Явка во втором туре местных выборов по данным на 12.00 в семи городах составляла 8,6%. Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине явка избирателей на 12.00 составила 13,5%.

Об этом 15 ноября в Фейсбук сообщила гражданская сеть ОПОРА.

По состоянию на 12.00 повторное голосование в семи городах Украины характеризуется низкой активностью избирателей, однако проходит с соблюдением законных процедур и в бесконфликтной атмосфере, — отметили в ОПОРЕ.

Напомним, второй тур выборов мэра 15 ноября проходит в семи городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область). Также проходит повторное голосование на выборах депутатов 53 местных советов: одного городского, 14 поселковых и 38 сельских в территориальных общинах с числом избирателей до 10 тыс. в 17 регионах.

Итоги голосования на выборах депутатов местных советов и мэра города должны быть установлены территориальными избирательными комиссиями не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.