Выдача бюллетеня без паспорта и недостаток ящиков — первые нарушения на выборах

https://racurs.ua/n146513-vydacha-bulletenya-bez-pasporta-i-nedostatok-yaschikov-pervye-narusheniya-na-vyborah.html

Ракурс

Голосование во втором туре местных выборов, которое стартовало в воскресенье в 16 областях Украины (где граждане избирают мэров семи городов и депутатов местных советов), не обошлось без нарушений. Наблюдатели гражданской сети ОПОРА уже зафиксировали 43 нарушения избирательного процесса на участках Киевщины, Волыни, Хмельницкой области, а также в Луцке, Одессе, Херсоне и Сумах.

По состоянию на 10.15 верифицированы 43 нарушения законодательства на избирательных участках. 23 из них касались проблем с материально-техническим обеспечением (в частности, зафиксирована нехватка ящиков и кабинок для голосования). Пять инцидентов связаны с попытками препятствовать работе наблюдателей. Также зафиксированы четыре случая незаконной выдачи или получения избирательных бюллетеней без предъявления необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ на своем сайте.

К примеру, в Херсоне, где сегодня выбирают мэра города, мужчина хотел проголосовать с помощью мобильного приложения «Дія» вместо паспорта.

В то же время в Одессе на участке № 511178 наблюдатель зафиксировал неправомерную выдачу бюллетеня по заграничному паспорту и военному билету. Также уже на другом избирательном участке в Одессе сейф с бюллетенями открыли в начале утреннего заседания, поскольку он размещен на первом этаже, а зал с урнами для голосования — на втором.

Напомним, второй тур выборов 15 ноября состоится на 932-х избирательных участках, где смогут проголосовать ориентировочно свыше 1 млн 582 тыс. граждан.

Также в воскресенье в территориальных общинах с числом избирателей до 10 тыс. в 16 областях состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов. Результаты волеизъявления украинцев должны быть установлены до 20 ноября включительно.

В нескольких городах повторное голосование ЦИК назначил на 22 и 29 ноября.